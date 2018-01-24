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1 Аудиокнига 190

РеваншистТекст

Автор:
Из серии: Новые герои
66
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Реваншист
Реваншист
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Реваншист
Анатолий Дроздов
Реваншист
Реваншист
Аудиокнига
Читает Вадим Пугачев
190
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Описание книги

Современный и не слишком удачливый писатель Сергей Девойно получает шанс прожить жизнь заново. Его сознание переносится в 1975 год в тело… самого Сергея, тогда еще только мечтающего о литературе. Он снова слесарь Минского тракторного завода, сирота, живет в общежитии, беден. Незавидные стартовые условия. С одним лишь исключением – он помнит все, что произошло с ним, страною и миром в будущем, а значит, может попытаться изменить не только собственную судьбу, но и ход мировой истории. Для начала Сергею нужно стать человеком, к которому станут прислушиваться. А чем не способ прославиться, написав, к примеру, «Гарри Поттера» на русском языке и на сорок лет раньше?..

Подробная информация
  • Возрастное ограничение: 16+
  • Дата выхода на ЛитРес: 23 января 2018
  • Дата написания: 2018
  • Объем: 360 стр.
Книга Анатолия Дроздова «Реваншист» — скачать в fb2, txt, epub, pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Другие версии
Реваншист
Аудиокнига
Читает Вадим Пугачев
190
Книга входит в серию
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Цитаты 6

между сугробами и поднялись по ступенькам. Внутри было весело. Гремела музыка, в просторном фойе кружились пары. Мы сняли верхнюю одежду и включились в процесс – ненадолго, впрочем. Набежавшие подруги утащили Лилю поболтать.

+4ini555

пшеничный колосок, Солнышко игристое! Я люблю твой голосок И глаза лучистые! Я прижму тебя к себе, Нежностью укрою. Благодарен я судьбе, Что свела с тобою.

+1android_e3b7ce2c-32a7-39aa-8adc-5203bc9aeb4d

Мне и в жару без тебя – стыть. Мне без тебя и Москва – глушь. Мне без тебя каждый час – с год: Если бы время мельчить, дробя! Мне даже синий небесный свод Кажется каменным без тебя…

+1android_free842416dc-02f2-3bd6-b384-01d2cae0373d

Урну с прахом забирать не станет – сейчас многие так поступают. Зачем возиться? Из крематория позвонят раз-другой и угомонятся. Урну где-нибудь прикопают. На колумбарий дочь тратиться

+1mm

потраченных ею на драгоценности денег. И то и другое

0ok_575333253486
Ещё 1 цитата
Лучший отзыв
R
24 января 2018, 17:23Rinat Трагосов

Отличный роман, добрый и светлый! Не совсем обычный сюжет попаданства. В большинстве случаев попаданцы сразу начинают раскручивать маховик, а тут несколько иной подход, который как бы говорит, не так-то просто взять и изменить жизнь к лучшему…

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Рецензии и отзывы о книге Реваншист (66)

А
14 февраля 2018, 07:15Александр Смирнов

Начал читать вечером, фрагмент… с 40% фрагмента купил книгу и лег спать только в 7 утра. Вернее даже не лёг, комментарий пишу ) В общем, ЧИТАЙТЕ! Это очень крутая книга! при этом легко читаема и воспринимаемая.

Прекрасно описано СССР, отношения людей друг к другу, как в те времена, так и сейчас. в 1993 мне было 12 лет, и до сих пор помню отношения преобладающего большинства людей к проблемам друг друга. Сейчас… гавно сейчас, а не отношения. Очень редко, просто крайне редко кого-то цепляют чужие проблемы. Печально. Вымрем ж как нация, «господа и дамы».

Спасибо автору за не передаваемую атмосферу и удовольствие от чтения.

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b
25 января 2018, 19:50bogdanspb1969

читаю про /попаданцев/ давно и решил отмечать книги по типу понравилось – не понравилось стиль нормальный . сюжет есть . читать интересно . мне 49 лет .

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А
09 февраля 2018, 17:49Андрей Новоженин

Люблю открывать для себя новых интересных авторов. Книгу прочёл на одном дыхании. В ущерб работе и сну))). Спасибо автору. было очень интересно. Жаль когда книга заканчивается.

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К
24 января 2018, 10:15Константин Соловьев

Книга очень понравилась. Рекомендую тем, кто хочет почитать про старый добрый СССР. Вторую часть ждал, и прочитал тоже с удовольствием! Сюжет не суперзакрученный, читается легко.

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Ещё 5 отзывов
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