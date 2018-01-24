Александр Смирнов

Начал читать вечером, фрагмент… с 40% фрагмента купил книгу и лег спать только в 7 утра. Вернее даже не лёг, комментарий пишу ) В общем, ЧИТАЙТЕ! Это очень крутая книга! при этом легко читаема и воспринимаемая.

Прекрасно описано СССР, отношения людей друг к другу, как в те времена, так и сейчас. в 1993 мне было 12 лет, и до сих пор помню отношения преобладающего большинства людей к проблемам друг друга. Сейчас… гавно сейчас, а не отношения. Очень редко, просто крайне редко кого-то цепляют чужие проблемы. Печально. Вымрем ж как нация, «господа и дамы».

Спасибо автору за не передаваемую атмосферу и удовольствие от чтения.