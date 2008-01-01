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1 Аудиокнига 399

Возрождение времениТекст

Автор:Баошу
Из серии: Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ
Из серии: В память о прошлом Земли
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Возрождение времени
Возрождение времени
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Возрождение времени
Баошу
Возрождение времени
Возрождение времени
Аудиокнига
Читает Игорь Князев
399
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Описание книги

В самый разгар межзвездной войны Юнь Тяньмин оказывается на передовой.

Больной раком и решивший свести счеты с жизнью, он был заморожен и отправлен в космос. Там его подбирает флот Трисоляриса. После десятилетий жестоких пыток Юн сдается и начинает сотрудничать с инопланетянами. Он помогает поработить человечество.

Получив здоровое клонированное тело, Юнь ведет жизнь предателя и изгнанника. Перед смертью он получает еще одну отсрочку – еще одно возрождение. Некое Сознание привлекает его в борьбе против сущности, угрожающей нашей Вселенной… Но Юнь отказывается снова быть пешкой и строит собственные планы по спасению будущего человечества…

Подробная информация
  • Возрастное ограничение: 16+
  • Дата перевода: 2020
  • Дата написания: 2011
  • Объем: 300 стр.
  • ISBN: 978-5-04-110827-4
  • Переводчик: О. Глушкова
  • Издатель: fanzon
  • Правообладатель: Эксмо
  • Оглавление
Книга Баошу «Возрождение времени» — скачать в fb2, txt, epub, pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Другие версии
Возрождение времени
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Читает Игорь Князев
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