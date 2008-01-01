Возрождение времени

Описание книги

В самый разгар межзвездной войны Юнь Тяньмин оказывается на передовой.

Больной раком и решивший свести счеты с жизнью, он был заморожен и отправлен в космос. Там его подбирает флот Трисоляриса. После десятилетий жестоких пыток Юн сдается и начинает сотрудничать с инопланетянами. Он помогает поработить человечество.

Получив здоровое клонированное тело, Юнь ведет жизнь предателя и изгнанника. Перед смертью он получает еще одну отсрочку – еще одно возрождение. Некое Сознание привлекает его в борьбе против сущности, угрожающей нашей Вселенной… Но Юнь отказывается снова быть пешкой и строит собственные планы по спасению будущего человечества…