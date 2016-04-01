Дональд Трамп. Секреты успеха

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Очень коротко, быстро и по делу. Если вы как и я ничего не слышали и Трампе, кроме «ТрампТауер» и то что он сказочно богат, то эта книга для вас. Она позволит быстро пробежаться по биогоафии и достижениям.

Мне этой книги хваьило на одну пробку :) и к концу пробки я уже искал новую книгу.