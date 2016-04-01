Аудиокнига

Дональд Трамп. Секреты успеха

Автор:Дональд Трамп
Из серии: Секреты успеха
3.90
Отзывы 5
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  • Длительность: 32 мин. 57 сек.
  • Жанр: биографии и мемуары
Дональд Трамп. Секреты успеха
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Секреты успеха
Дональд Трамп. Секреты успеха
Бумажная версия
$2,50
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Описание книги

Самые яркие высказывания американского лидера, кандидата в президенты США на выборах-2016 Дональда Трампа!

Американский бизнесмен, известный своим экстравагантными и яркими манерами, давно стал знаменитостью, чьи цитаты разошлись по книгам для начинающих бизнесменов. Прямота и откровенность, напористость и харизма – вот как можно охарактеризовать выступления Дональда Трампа.

В эту аудиокнигу вошли самые интересные цитаты Дональда Трампа.

AB Publishing. Справочно-информационное издание.

Подробная информация
  • Возрастное ограничение: 12+
  • Дата выхода на ЛитРес: 19 марта 2016
  • Длительность: 32 мин. 57 сек.
  • Чтец: Станислав Иванов
  • Правообладатель: AB Publishing
Аудиокнига Дональда Трампа «Дональд Трамп. Секреты успеха» — скачать в MP3 или слушать онлайн бесплатно.
Другие версии
Дональд Трамп. Секреты успеха
Бумажная версия
$2,50
Книга входит в серию
«Секреты успеха»
Дональд Трамп. Секреты успеха
Уинстон Черчилль. Секреты успеха
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Лучший отзыв
A
01 апреля 2016, 17:06Alenti2

По правде говоря, ожидала большего… Трамп и не скрывает, что нужно родиться в «правильной» семье, чтобы преуспевать в дальнейшем. Это, итак, ни для кого не секрет. Практических советов по-минимуму, зато этапы биографии освещены с энтузиазмом. В плане "послушать в дороге "– сгодится, (для того, чтобы знать кто стремится «к рулю»), а насчёт полезностей и мотивации, Кийосаки-более информативный… Но это лишь моё частное мнение.

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Отзывы (4)
g
07 февраля, 12:03gitay

Замечательная книга – мотиватор. 32 минуты заряда энергией утром от самого президента Америки – это круто!!!!

Рекомендую всем, кто стремиться к успеху и учится поддерживать себя в этой непрострй жизни.

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i
05 июля, 01:30irinka-ski

Все выше написанные отзывы полностью подтверждают то о чем говориться в книге. Даже процентное соотношение) Прочитав уже написанные отзывы еще больше стала доверять этой книге!!! Человек дает конкретные советы и никакой «воды»!

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s
24 мая, 16:49sereja.kirilloff2012

Здравствуйте. Согласен полностью. Нужно родиться в правильной семье. Но этот автор и не скрывает, что пробиться может каждый. Есть сейчас много молодых авторов. Например, Гильманов мне нравится. Молодой человек, как раз пробился из нищеты. Наряду с Трампом рекомендую прочесть и его. Книги короткие, читать легко.

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m
21 ноября 2016, 21:38maquetter.com

Очень коротко, быстро и по делу. Если вы как и я ничего не слышали и Трампе, кроме «ТрампТауер» и то что он сказочно богат, то эта книга для вас. Она позволит быстро пробежаться по биогоафии и достижениям.

Мне этой книги хваьило на одну пробку :) и к концу пробки я уже искал новую книгу.

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