Дональд Трамп. Секреты успеха

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Самые яркие высказывания американского лидера, кандидата в президенты США на выборах-2016 Дональда Трампа!
Американский бизнесмен, известный своим экстравагантными и яркими манерами, давно стал знаменитостью, чьи цитаты разошлись по книгам для начинающих бизнесменов. Прямота и откровенность, напористость и харизма – вот как можно охарактеризовать выступления Дональда Трампа.
В эту аудиокнигу вошли самые интересные цитаты Дональда Трампа.
AB Publishing. Справочно-информационное издание.
По правде говоря, ожидала большего… Трамп и не скрывает, что нужно родиться в «правильной» семье, чтобы преуспевать в дальнейшем. Это, итак, ни для кого не секрет. Практических советов по-минимуму, зато этапы биографии освещены с энтузиазмом. В плане "послушать в дороге "– сгодится, (для того, чтобы знать кто стремится «к рулю»), а насчёт полезностей и мотивации, Кийосаки-более информативный… Но это лишь моё частное мнение.
Замечательная книга – мотиватор. 32 минуты заряда энергией утром от самого президента Америки – это круто!!!!
Рекомендую всем, кто стремиться к успеху и учится поддерживать себя в этой непрострй жизни.
Все выше написанные отзывы полностью подтверждают то о чем говориться в книге. Даже процентное соотношение) Прочитав уже написанные отзывы еще больше стала доверять этой книге!!! Человек дает конкретные советы и никакой «воды»!
Здравствуйте. Согласен полностью. Нужно родиться в правильной семье. Но этот автор и не скрывает, что пробиться может каждый. Есть сейчас много молодых авторов. Например, Гильманов мне нравится. Молодой человек, как раз пробился из нищеты. Наряду с Трампом рекомендую прочесть и его. Книги короткие, читать легко.
Очень коротко, быстро и по делу. Если вы как и я ничего не слышали и Трампе, кроме «ТрампТауер» и то что он сказочно богат, то эта книга для вас. Она позволит быстро пробежаться по биогоафии и достижениям.
Мне этой книги хваьило на одну пробку :) и к концу пробки я уже искал новую книгу.
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