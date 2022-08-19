Россия, которую мы теряем. О гибельном влиянии Запада

Описание книги

«Власть государственная держится на единстве духовного самосознания между народом и правительством. Народ в единении с государством многое может уступить и отдать государственной власти», – писал К.П. Победоносцев (1827 – 1907), главный идеолог «охранительного самодержавия», «серый кардинал» при Александре III и наставник Николая II.

«Русская душа нераздельно связана с самодержавием и Церковью», – утверждал он, выступая с резкой критикой западной политической системы, демократии и культуры. Влияние Запада губительно «для несчастной, оболганной чужеземною ложью России». «Больно и горько думать, что в земле русской были и есть люди, мечтающие о водворении этой лжи у нас», – говорил Победоносцев.

В качестве спасения страны он предлагал не допустить в нее «призрак свободы, гибельное смешение мнений», и строить политику на русских отличительных чертах жизни. Об этом его статьи, которые приводятся в данной книге.





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