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Россия, которую мы теряем. О гибельном влиянии Запада

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Из серии: Кто мы?
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Описание книги

«Власть государственная держится на единстве духовного самосознания между народом и правительством. Народ в единении с государством многое может уступить и отдать государственной власти», – писал К.П. Победоносцев (1827 – 1907), главный идеолог «охранительного самодержавия», «серый кардинал» при Александре III и наставник Николая II.

«Русская душа нераздельно связана с самодержавием и Церковью», – утверждал он, выступая с резкой критикой западной политической системы, демократии и культуры. Влияние Запада губительно «для несчастной, оболганной чужеземною ложью России». «Больно и горько думать, что в земле русской были и есть люди, мечтающие о водворении этой лжи у нас», – говорил Победоносцев.

В качестве спасения страны он предлагал не допустить в нее «призрак свободы, гибельное смешение мнений», и строить политику на русских отличительных чертах жизни. Об этом его статьи, которые приводятся в данной книге.


В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Подробная информация
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Дата выхода на ЛитРес: 19 августа 2022
  • Объем: 270 стр. 4 иллюстрации
Книга Константина Петровича Победоносцева «Россия, которую мы теряем. О гибельном влиянии Запада» — скачать в fb2, txt, epub, pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Книга входит в серию
«Кто мы?»
Россия в ожидании Апокалипсиса. Заметки на краю пропасти
Кто приготовил испытания России? Мнение русской интеллигенции
Россия, которую мы теряем. О гибельном влиянии Запада
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