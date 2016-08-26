отзыв

Автор попытался впихнуть в одну книгу Екзорциста, Код Давинчи и дешевые американские боевики. Из всего етого ничего хорошего не вышло.

Спойлер

Напоминает страшилки, которыми в детстве мы пытались пугать друг друга. « Черной черной ночью 13 монахов собрались на черную черную мессу. Они пренисли в жертву 13 девственец 13 демонам ада, 13 черным черным демонам ада.» Ну а в конце славный агент фбр взял ордер на аррест у мэра Нью Йорка, приехал в Ватикан и арестовал всех. Масонов, элюминати, тамплиеров, алькаиду с Усамой, секту аум сенрике и еще штук 20 – 30 прохожих, чтоб не ходили где попало и не переходили улицу в неположеном месте.

В общем книга ужасна. В етом жанре есть мнго чего гораздо лучше.