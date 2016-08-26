Специальный агент ФБР Мария Паркес, специалист по составлению психологических портретов, неутомимо идет по следу серийных убийц. Мария обладает даром медиума, каждую ночь она видит во сне убийства, точно передачи в прямом эфире, не имея возможности предотвратить ужасное действо. Благодаря своему дару она уже выследила несколько душегубов. На этот раз пропала помощница шерифа Рейчел, которая занималась расследованием исчезновения четырех молодых официанток. Следы Рейчел приводят Марию в лес, к развалинам старой церкви. То, что она увидела там, в подземелье, заставило ее похолодеть…
Море впечатлений.
Если ты еще думаешь-читать или нет, однозначно ДА! Эта книга очень интересная, захватывающая, интригующая и местами жутковатая. Я думаю, она вас не оставит равнодушным.
Жуткие описания, но оторваться невозможно примерно до двух третей книги. Потом идет сплошная мешанина, приплели всех и все, что только можно. Противоречиво…
Я так и не поняла, почему все забыли про череп и куда он делся
Читайте!
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отзыв
Автор попытался впихнуть в одну книгу Екзорциста, Код Давинчи и дешевые американские боевики. Из всего етого ничего хорошего не вышло.
Напоминает страшилки, которыми в детстве мы пытались пугать друг друга. « Черной черной ночью 13 монахов собрались на черную черную мессу. Они пренисли в жертву 13 девственец 13 демонам ада, 13 черным черным демонам ада.»
Ну а в конце славный агент фбр взял ордер на аррест у мэра Нью Йорка, приехал в Ватикан и арестовал всех. Масонов, элюминати, тамплиеров, алькаиду с Усамой, секту аум сенрике и еще штук 20 – 30 прохожих, чтоб не ходили где попало и не переходили улицу в неположеном месте.
В общем книга ужасна. В етом жанре есть мнго чего гораздо лучше.
Замысел и сюжет как минимум – не плохо, а скорее даже хорошо, но вот воплощение ? Напрягают постоянные перескоки с одного на другое как в современных фильмах снятых в клиповом режиме, хотя если кому-то это нравится, то почитать стоит. Также показались утомительными повторяющиеся теологические отступления и слишком подробные описания обрядов и практик Ватикана. В общем в духе Дэна Брауна, но гораздо менее читабельно, на мой взгляд.
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